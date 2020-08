AfD-Politiker verbreitet Desinformationen über Grünenchef Habeck

Auf eine BR24-Anfrage, ob ihm bewusst gewesen sei, dass es sich bei dem Bild um eine alte Aufnahme handelt, hat Mixl bis Donnerstagnachmittag nicht reagiert. Auch dazu, ob er seine Follower über die Desinformation aufklären werde, äußerte sich Mixl auf BR24-Anfrage nicht.

Zuvor hatte ein AfD-Abgeordneter ohne Maske einen Polizeieinsatz ausgelöst

Besonders pikant: Nur einen Tag vor Mixls Facebook-Post wurde bekannt, dass ein Politiker tatsächlich ohne Maske in der Bahn kontrolliert wurde. Der AfD-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Vorsitzende des Rechtsausschusses des Bundestages, Stephan Brandner, hatte während einer ICE-Fahrt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er soll sich geweigert haben, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Zuerst berichtete das Nachrichtenportal t-online über den Vorfall.

Brandner, der den Vorfall auf dem Kurznachrichtendienst Twitter als "Anekdötchen" bezeichnet, schildert das Geschehen so: Ein DB-Mitarbeiter habe ihn zum Tragen der Maske aufgefordert, worauf Brandner ihm “Esse gerade, geht nicht, danach überleg ich’s mir” entgegnete. Daraufhin habe der DB-Mitarbeiter die Polizei gerufen. Der Vorfall trug sich bereits am 12. August zu, also eine Woche vor seinem Bekanntwerden. Konsequenzen hatte der Fall für Brandner wohl nicht, die Polizei habe ihn lediglich belehrt.