Börse: DAX leicht im Minus

Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Minus. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 12.559 Punkte. Begründet wird das vor allem damit, dass die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung der US-Notenbank Fed schwindet. Von niedrigere Zinsen profitieren tendenziell die Aktienmärkte. Die geplante radikale Reform der Deutschen Bank kam bei den Anlegern anfangs gut an. Die Aktien der Bank stiegen zunächst um fast 3 Prozent – nun verlieren sie allerdings 0,4 Prozent.

Griechenland: Leitindex nach Wahl im Plus

Die europäischen Börsen notieren ebenso ganz leicht im Minus. Der Wahlsieg der Konservativen bei der Wahl zum griechischen Parlament lässt den Leitindex an der Börse in Athen auf ein Viereinhalb-Jahres-Hoch klettern. Er gewinnt ungefähr ein halbes Prozent auf rund 900 Punkte. Der griechische Bankenindex markiert mit etwa 847 Zählern ein Elf-Monats-Hoch. Und am Devisenmarkt ist der Euro 1,12 27 Dollar wert.