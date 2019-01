Börse: China signalisiert Konjunkturhilfen

Die Konjunkturhilfen sollen vor allem kleinere Firmen und Industrieunternehmen entlasten. So sind laut Finanzministerium in Peking größere Steuer- und Abgabensenkungen geplant, z.B. Änderungen an der Mehrwert- und der Einkommenssteuer. Zugleich sollen die staatlichen Ausgaben um mehr als fünf Prozent gesenkt werden. Die Zentralbank kündigte an, die Banken zu einer stärkeren Kreditvergabe an kleinere Unternehmen zu ermutigen. Zuvor hatte es eine Reihe von schwachen Wirtschaftsdaten aus China gegeben zum Automarkt, zu den Exporten und auch zum Wachstum, das mit 6,6 Prozent im vergangenen Jahr so niedrig lag wie seit 28 Jahren nicht mehr. Das hatte zu Wochenstart die Anleger verschreckt.

Steigende Kurse an den Asienbörsen

Heute nun sieht man die Gegenbewegung, und es geht wieder nach oben. Ungeachtet der anstehenden Brexit-Abstimmung in London gewinnt der Shanghai-Composite 0,8 Prozent, der Hang Seng in Hong Kong sogar 1,5 Prozent. Der Nikkei-Index in Tokio schloss soeben ein Prozent höher mit 20.555 Yen. Das könnte auch dem DAX heute etwas Unterstützung geben. Der Euro steht am Morgen bei 1, 14 80 Dollar.