Börse: Bankenaktien heute größter Lichtblick an den Börsen

Die starken Quartalsergebnisse von Bank of America und Goldman Sachs hoben die Laune. Bei Bank of America betrug der Gewinn 7,3 Milliarden Dollar und war damit rund drei Mal so hoch vor einem Jahr. Goldman punktete bei den Anlegern mit starken Einnahmen im Aktienhandel. Und so schlossen die beiden Titel um rund 7 bzw. 10 Prozent höher. Der dicke Kursgewinn bei Goldman schob den Dow Jones an, der legte am Ende 0,7 Prozent zu auf 24.237. An der Technologiebörse Nasdaq lief es nicht ganz so gut, hier waren es am Ende nur 0,2 Prozent mehr.

Fusionieren die deutschen Großbanken?

Die guten Banken-Zahlen halfen auch hierzulande den Aktien von Commerzbank und Deutscher Bank deutlich nach oben. Zudem weiter auf einen Zusammenschluss der beiden Geldhäuser spekuliert wurde. Und so legten Deutsche um 8 Commerzbank um 7 Prozent zu. Der DAX kam am Ende 0,4 Prozent voran. Die Ablehnung des Brexit-Vertrages durch das britische Parlament ließ die Anleger relativ kalt. Die meisten Investoren hatten damit bereits gerechnet. Und der Euro bleibt zu US-Börsenschluss bei rund 1,14 Dollar.