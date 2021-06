09.06.2021, 07:34 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Börse: Anleger vor Inflationsdaten in Wartestellung

Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten morgen scheuen Investoren derzeit größere Engagements an den Börsen. Und so ist der Handel ruhig heute an den Börsen in Asien, genau wie gestern in New York.