Bayern komplett barrierefrei: Seehofers Versprechen "ein Witz"?

Einfach einen Arzttermin ausmachen – für Menschen mit Behinderung heißt das erstmal: Herausfinden, welche Praxis sie überhaupt besuchen können. Denn viele Praxen sind nicht ausreichend barrierefrei. Ein Problem, das sich ausweitet, denn künftig werden immer mehr Menschen auf Barrierefreiheit beim Arztbesuch angewiesen sein.

Seehofers Versprechen zur Barrierefreiheit "ein Witz"

Ulrike Lößel hat vor zehn Jahren ein Versprechen bekommen. Eine Perspektive. Vom damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, der sagte, Bayern werde in zehn Jahren komplett barrierefrei sein. "Das ist ein Witz", urteilt Lößel heute, zehn Jahre nach dem Versprechen. So gibt es etwa in Arztpraxen noch immer unzählige Hindernisse.

"Die Ärzte sagen: Tut mir leid, wir können Sie nicht nehmen." Ulrike Lößel sitzt seit ihrer Kindheit im Rollstuhl. Selbstständig und möglichst unabhängig zu leben, ist ihr wichtig: Sie arbeitet als Frauenbeauftragte, hält Vorträge und reist nach Berlin zu Demos. Aber eine Arztpraxis in der Nähe zu besuchen, ist für sie kaum möglich. "Ich wünsche mir eine barrierefreie Arztpraxis in meiner Nähe", sagt Lößel.

Bayern bei Barrierefreiheit schlechter als andere Bundesländer

In Deutschland haben 44 Prozent der Arztpraxen mindestens eine Vorkehrung für Menschen im Rollstuhl. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der unabhängigen Stiftung Gesundheit. Dabei schneidet Bayern bundesweit am schlechtesten ab: mit nur 34 Prozent. Im Landkreis Forchheim, in dem Ulrike Lößel wohnt, sieht das ähnlich aus: Nur jede dritte Praxis hat mindestens eine barrierefreie Maßnahme.

Die BR-Redaktion mehr/wert macht einen stichprobenartigen Test und fragt telefonisch bei Arztpraxen an, ob Ulrike Lößel als Rollstuhlfahrerin in die Praxis kommen könne. In jeder dritten Praxis müsste es immerhin eine barrierefreie Vorkehrung geben. Doch schnell zeigt sich: Mal ist es ein Treppenaufgang, mal eine Stufe im Behandlungszimmer, die die Barrierefreiheit zunichtemachen. Eine kontaktierte Praxis versucht zu helfen, verweist auf das Krankenhaus als Möglichkeit. Doch für Routineuntersuchungen regelmäßig ins Krankenhaus?

Nur ein Bruchteil der angefragten Praxen aus verschiedenen Fachgebieten ist wirklich so barrierefrei, dass Ulrike Lößel dort behandelt werden könnte. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) ist eine Praxis komplett barrierefrei, wenn folgende Kriterien erfüllt sind: ein Behindertenparkplatz, stufenloser Zugang zur Praxis oder via Aufzug erreichbar, in den ein Rollstuhl passt. Die Praxis selbst sollte für Rollstühle geeignet sein, inklusive behindertengerechter Toilette. Und damit die Behandlung funktioniert, ist eine höhenverstellbare Liege wichtig. Ist all das vorhanden, kann sich ein Mensch im Rollstuhl ohne Einschränkungen in der Praxis bewegen.

Maximal sieben Prozent der Arztpraxen sind wirklich barrierefrei

Die 34 Prozent der Praxen aus der Analyse der Stiftung Gesundheit müssen aber nur eines dieser Kriterien erfüllen. Egal welches. Sie können also zum Beispiel nur ein Behinderten-WC haben, der Patient kommt aber nicht in die Praxis hinein. Die Stiftung Gesundheit bestätigt im Gespräch mit dem BR: Komplett barrierefreie Praxen in Bayern sind eine Seltenheit, höchstens sieben Prozent der Praxen erfüllen diese Anforderungen.

Aktuell sehen Ulrike Lößels Arztbesuche meist so aus: Es geht mit einem großen Bus, zwei Helferinnen und viel Aufwand im Nachbarort zum Arzt. So hat sie sich mit der Situation arrangiert. "Das braucht eine Menge Zeit, bis alle Arztpraxen barrierefrei sind." Sie sei optimistisch, dass es so kommen werde, doch womöglich für sie zu spät. Ihr Wunsch nach einem freien Zugang zu einer Praxis um die Ecke liegt noch in weiter Ferne.