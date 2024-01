Tarifstreit: Bahn legt Lokführern neues Angebot vor

Die Deutsche Bahn hat im Tarifstreit mit der Lokführergewerkschaft GDL ein neues Angebot vorgelegt. Darin wolle der Konzern erstmals auch über neue Wahlmodelle zur Arbeitszeit verhandeln, teilte die Bahn am Freitag mit. "Wir kommen der Lokführergewerkschaft damit bei ihrer Kernforderung deutlich entgegen", erklärte DB-Personalvorstand Martin Seiler. Mit dem Schritt, den die Bahn auf die GDL zu mache, seien weitere Arbeitskämpfe überflüssig. Die GDL müsse jetzt Verantwortung zeigen und an den Verhandlungstisch zurückkehren, statt zulasten von Millionen Reisenden den Bahnverkehr zu bestreiken, so Seiler. Eine Reaktion der GDL lag zunächst nicht vor.

Mitarbeiter sollen Schichten über App wählen können

Ein weiterer Vorschlag der Deutschen Bahn ist, dass Mitarbeitende in Zukunft über eine App mitbestimmen können, wie sie zu Schichten eingeteilt werden. Momentan sei die Anwendung "nur in Betrieben möglich, in denen die EVG-Tarifverträge" gelten. Das Volumen des Angebots orientiert sich der Bahn zufolge weiter an den Abschlüssen im Öffentlichen Dienst des Bundes und der Länder. Daraus folge eine Lohnerhöhung von rund elf Prozent und eine Inflationsausgleichsprämie von 2.850 Euro. Die Laufzeit soll 32 Monate betragen.

Die Bahn schlug als Termin für neue Verhandlungen den 10. Januar vor. In diesem Zusammenhang sei auch die Frage der Tariffähigkeit der GDL zu klären. Das Unternehmen geht aktuell davon aus, dass die GDL durch die Gründung ihrer Leiharbeiter-Genossenschaft Fair Train ihre Tariffähigkeit verloren hat. Dies komme unter anderem durch personelle und organisatorische Verflechtungen in den Führungspositionen von GDL und Fair Train zustande. Die Gewerkschaft sei mit der Gründung ihrer Leiharbeiter-Genossenschaft gleichzeitig auch Arbeitgeber und habe quasi mit sich selbst einen Tarifvertrag verhandelt und geschlossen.

Beamtenbund: GDL-Streiks frühestens ab Mittwoch

Die GDL hat bereits zweimal mit einem Warnstreik den Zugverkehr in Deutschland weitgehend zum Erliegen gebracht. Kurz vor Weihnachten hatten die GDL-Mitglieder in einer Urabstimmung zudem den Weg für einen unbefristeten Streik freigemacht. Der von der GDL ausgerufene Weihnachtsfrieden endet am Montag.

Allerdings könne die GDL ihre Arbeit frühestens ab kommenden Mittwoch niederlegen, wie der Beamtenbund mitteilte. Die dbb-Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach sagte dem Kölner Stadt-Anzeiger, Grund sei eine Tagung des Beamtenbundes (dbb) in Köln, die am Montag beginnt und zwei Tage dauert. Die GDL gehört zu den Mitgliedsgesellschaften des dbb. Bereits vor Weihnachten hat Silberbach mit GDL-Chef Claus Weselsky verabredet, "dass während der Tagung in Köln keine Streiks stattfinden werden". Damit sei An- und Abreise der Beamten sichergestellt. "Was danach passiert, liegt nicht mehr in meiner Hand", erklärte Silberbach.

Mit Informationen von Reuters, dpa und AFP