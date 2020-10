B5 Börse: DAX setzt Talfahrt fort

Zum einen natürlich die anhaltende Sorge vor einem großen Lockdown in Deutschland, zum anderen steigt die Unruhe vor den US-Wahlen. Und dazu kamen noch einige enttäuschende Unternehmenszahlen und negative Analystenkommentare.

So legte die Software AG die Eckdaten für die Quartalsbilanz vor. Demnach verzeichnete man etwas zwar mehr Neuaufträge als erwartet. Allerdings fielen Umsatz und operatives Ergebnis schwächer aus als gedacht.

Software und Airbus unter Druck

Die Software-Aktie gab am Ende drei Prozent nach. Damit zählte die Aktie zu den schwächsten Titeln in TecDAX und M-DAX. Noch schlechter schnitt Airbus ab. Im Streit um staatliche Beihilfen an den Flugzeugbauer und seinen US-Rivalen Boeing lehnt die EU ein Kompromissangebot der USA ab. Airbus-Aktien verloren über vier Prozent. Damit noch zum Euro: der steigt auf 1,18 75 Dollar.