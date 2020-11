B5 Börse: DAX etwas leichter erwartet

Ein Impfstoff gegen Covid-19 könnte ein Ende der Pandemie einläuten. Und so gab es nach den ermutigenden Daten der Impfstoffstudie von Pfizer und seines deutschen Partners BioNtech gab es fast kein Halten mehr an den Börsen in Europa. Der DAX legte fast 5 Prozent zu, der EuroStoxx50 über 6 Prozent. An der Wall Street stieg der Dow Jones um drei Prozent. Nach den kräftigen Gewinnen gestern dürfte der DAX heute erst einmal etwas leichter in den Handel starten. Darauf deuten sehr frühe vorbörsliche Prognosen hin. Die sehen ihn wieder unter der 13.000er-Marke.

Gemischtes Bild in Asien

Auch an den asiatischen Börsen ist die Stimmung längst nicht so euphorisch. Die Anleger greifen eher selektiv bei einzelnen Aktien und Branchen zu. Reiseaktien sind gefragt. Airlines und Tourismuskonzerne würden sehr von einer möglichen Impfung gegen Covid-19 profitieren, ist man sich an den Börsen einig. Der Nikkei-Index in Tokio schloss vor wenigen Minuten mit einem Plus von 0,3 Prozent, in Sydney steht ein Plus von 0,4 Prozent zu Buche, in Shanghai ein Minus von 0,4 Prozent. Der Euro notiert am Morgen mit 1, 18 33 Dollar.