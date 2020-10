B5 Börse: Corona-Sorgen machen DAX zu schaffen

Besser als erwartete US-Arbeitsmarktdaten und die Hoffnung, dass es in Washington doch noch eine Einigung auf ein weiteres Konjunkturpaket geben wird, haben die Aktienmärkte wenigstens einigermaßen gestützt. So hat der DAX seine deutlichen Verluste vom Vormittag weit hinter sich lassen können. Der deutsche Leitindex ist nur wenige Punkte niedriger aus dem Handel gegangen - bei 12.543 Punkten.

Continental macht weiter Verluste

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental hat auch im dritten Quartal einen Verlust verbucht. Wie hoch der ausgefallen ist, teilte der Konzern noch nicht mit. Belastet haben demnach das schwache Geschäft in der Autobranche, sowie die eingeläuteten Sparmaßnahmen, die erst mal Geld kosten. Die Aktien von Continental gaben mehr als ein Prozent nach.

Bericht: Adidas will Reebok loswerden

Die größten Gewinner im DAX waren die Anteile von Adidas. Diese kletterten um knapp drei Prozent. Der fränkische Sportartikelkonzern will sich offenbar von der amerikanischen Tochter Reebok trennen. Die Entscheidung, das langjährige Sorgenkind zu verkaufen, sei gefallen, berichtet das "Manager Magazin". Adidas selbst wollte sich bislang nicht dazu äußern. In New York sind Dow Jones und Nasdaq leicht im Minus. Der Euro gibt nach auf 1,1830 Dollar.