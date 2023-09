Azubis gesucht auf Last-Minute-Messen im September

Rein rechnerisch kommen in diesem Jahr auf einen jungen Menschen drei freie Ausbildungsplätze in Bayern. Die Auswahl ist damit groß – theoretisch. Aber wie finden Betriebe und Azubis am besten zusammen? Diese Frage beschäftigt jetzt im September wieder mehr Menschen.

Bayernweit noch Last-Minute-Angebote zu finden

Zum ersten Mal seit langem haben Ausbildungsbetriebe in diesem Jahr mehr Ausbildungsverträge abgeschlossen als im Vorjahr. Trotzdem bleiben noch offene Stellen: In Bayern waren im August insgesamt 44.426 Lehrstellen unbesetzt, das meldet der Bayerische Industrie- und Handelskammertag. Demgegenüber stehen etwa 14.000 junge Menschen, die bislang nicht den richtigen Ausbildungsplatz für sich gefunden haben.

Bayernweit gibt es deswegen – und schon mit Blick auf das nächste Jahr – den ganzen September über Veranstaltungen, auf denen sich junge Menschen zu möglicherweise passenden Berufen informieren können.

Auch unglückliche Azubis sind willkommen

Herzlich eingeladen sind dazu auch Azubis, die nach der ersten Zeit in ihrer neuen Ausbildung unzufrieden sind, sagt Serkan Engin. Er ist Fachberater für Berufsausbildung in der Handwerkskammer München und Oberbayern. Wer schon in den ersten Wochen an einen Ausbildungs-Abbruch denke, könne so "die Chance bekommen, eine Alternative zu finden", so Engin. Außerdem informieren überall in Bayern die Handwerkskammern sowie die Industrie- und Handelskammern über freie Lehrstellen, sowohl vor Ort als auch online.

Besonders beliebt sind bereits seit längerem Ausbildungen zum Beispiel im Bereich KFZ-Mechatronik und Schreinerei. Inzwischen suchen aber nahezu alle Branchen in rund 130 Ausbildungsberufen nach Nachwuchs, meldet die Handwerkskammer München und Oberbayern. Bewerben können sich junge Menschen aller Schularten und mit allen Schulabschlüssen, betont der Verband.