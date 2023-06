Arbeitsmarkt zwischen Abschwung und Arbeitskräftenachfrage

Zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen

Beier will auch deshalb nicht von einer Trendwende auf dem Arbeitsmarkt sprechen. Die Konjunkturschwäche würde sich auf dem bayerischen Arbeitsmarkt noch nicht signifikant bemerkbar machen. Aber: "Wir werden in den nächsten Monaten die Entwicklung ganz intensiv beobachten, um zu sehen, ob konjunkturelle Entwicklungen tatsächlich durchschlagen", sagt er. "Eine ernsthafte Aussage können wir erst ab September, Oktober vornehmen." Noch erweise sich der bayerische Arbeitsmarkt als kräftig, wenn auch als nicht mehr so dynamisch.

Arbeits- und Fachkräftemangel besteht in Bayern immer noch

Nach wie vor gelten bei bayerischen Firmen und Unternehmen mehr als 151.000 Stellen im Juni als unbesetzt. Das sind zumindest die offenen Stellen, die den Arbeitsagenturen und Jobcentern im Freistaat gemeldet wurden - mehr als im Juni 2018 und 2019, also mehr als vor der Corona-Pandemie. "Die Gewinnung von Fachkräften ist die ganz große Aufgabe der nächsten Jahre", so Beier. Es gibt also zwei unterschiedliche Entwicklungen derzeit: Nach wie vor hohen Bedarf an Beschäftigten, gleichzeitig aber auch eine konjunkturelle Abkühlung.

Hohe Arbeitslosigkeit in Städten, fast Vollbeschäftigung in Landkreisen

In den Städten ist die Arbeitslosigkeit traditionell immer höher als in den umliegenden Landkreisen. In der Landeshauptstadt München sowie in Rosenheim beträgt die Arbeitslosenquote 4,3 Prozent. Ansonsten liegt die Arbeitslosenquote in über der Hälfte der bayerischen Landkreise - in 53 - unter drei Prozent. Am niedrigsten ist sie mit 1,8 Prozent im Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm. Auch die Landkreise Bad Tölz/Wolfratshausen und Günzburg liegen mit 1,9 Prozent unter der Zwei-Prozent-Marke. Am höchsten ist die Arbeitslosenquote mit 6,1 Prozent in den unterfränkischen Städten Aschaffenburg und Schweinfurt.