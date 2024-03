Handwerksmesse: Kanzler trifft Spitzen der Wirtschaftsverbände

Die Kritik der Wirtschaft an der Berliner Regierung ist diesmal besonders stark. Ob Bürokratie, Steuerlast oder Fachkräftemangel: Von Kanzler Scholz erwarten die Verbände eine klare Agenda. Das hatten Industrie, Handel und Handwerk zuletzt in einem gemeinsamen Brief an den Kanzler deutlich gemacht. Der Frust und die Verunsicherung bei den Betrieben wachse, heißt es darin. Bei ihrem traditionellen Treffen auf der Handwerksmesse wollen sie das noch einmal deutlich machen.

Wirtschaft verlangt schnellere Genehmigungsverfahren und weniger Bürokratie

Konkret fordern die Wirtschaftsverbände zum Beispiel mehr Anreize für Investitionen, damit langfristig Wachstum ermöglicht werde. Dazu gehörten bessere steuerliche Rahmenbedingungen und schnellere Genehmigungsverfahren. Die Politik müsse jetzt endlich ins Handeln kommen, fordert auch das deutsche Handwerk. Auf der Agenda ganz oben steht der Wunsch, den Bürokratiedschungel zu entwirren.

Traditionell nehmen an dem Münchner Spitzengespräch die Präsidenten der großen vier Wirtschaftsverbände teil. Das sind der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), die DIHK (Deutsche Industrie- und Handelskammer), die BDA (Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände) und der ZDH (Zentralverband des Deutschen Handwerks).

Handwerksmesse noch bis Sonntag geöffnet

Für das breite Publikum öffnet die Handwerksmesse, die in diesem Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum feiert, noch bis zum kommenden Sonntag ihre Tore. Bis zu diesem Freitag findet auf dem Münchner Messegelände zudem der Kongress "Zukunft Handwerk" für das Fachpublikum statt. Hier treffen zum Beispiel Unternehmer auf Handwerks-Influencer, die sich und ihren Beruf in den sozialen Medien präsentieren. Da geht es auch um die Frage, wie sich junge Leute für ein Handwerk begeistern lassen.