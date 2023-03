Spitzenverbände der Wirtschaft fordern von Kanzler Reformen

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft haben die Bundesregierung davor gewarnt, dass Deutschland ohne Reformen im internationalen Wettbewerb weiter zurückfällt. "So sollte die Steuerbelastung der Kapitalgesellschaften von derzeit rund 30 Prozent so schnell wie möglich auf ein international wettbewerbsfähiges Niveau von 25 Prozent reduziert werden", heißt es in einer am Freitag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung von BDI, DIHK und BDA. Energiepreise und "ausufernde Bürokratie" sorgten aber für zusätzliche Kostenbelastungen.

Wirtschaftsverbände: "Wo bleibt das neue Deutschland-Tempo?"

"Vom neuen Deutschland-Tempo spüren die Unternehmen bislang zu wenig", kritisieren der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) und der Arbeitgeberverband BDA, deren Präsidenten sich in München mit Kanzler Olaf Scholz treffen im Rahmen der Internationalen Handwerksmesse. Ziel sei eine Verkürzung der Genehmigungs- und Planungsverfahren auf wenige Monate. Um wirklich erfolgreich zu sein, sollte die Politik zudem die Genehmigungsbedingungen für alle Wirtschaftsbereiche auf nationaler und auf EU-Ebene grundsätzlich überarbeiten, heißt es in dem Papier.

Forderung: flexiblere Arbeitszeiten statt neuer Auflagen

Zudem wird vor neuen Auflagen durch die Ampel-Regierung gewarnt. "Neue Regulierungen zur Arbeitszeiterfassung und zum mobilen Arbeiten wirken wie aus der Zeit gefallen." Die Politik sollte stattdessen den Mut haben, die Flexibilisierung der Arbeitszeiten zu ermöglichen, fordern die Verbände.

Nötig sei zudem eine besser gesteuerte Zuwanderung ausländischer Arbeits- und Fachkräfte. Dringend benötig werde auch eine "Bildungswende", weil Ausbildungsplätze zunehmend nicht besetzt werden könnten und die Lernrückstände bei Schulabsolventen immer größer würden.

Mit Informationen von Reuters