Handwerks-Influencer: Auf der Baustelle die Follower begeistern

In Arbeitskleidung trägt die 26-jährige Sophia Lamprecht Teile eines Kachelofens in ein Haus, das saniert wird. Im Wohnzimmer des Hauses baut die Kachelofenbaumeisterin mit ihrem Kollegen den Ofen an einer Backsteinmauer auf. Zwischendurch macht die Handwerkerin Videos und Fotos für Instagram und zeigt ihren Followern, wie ihr Arbeitsalltag aussieht.

Lamprecht ist seit einigen Wochen Influencerin für die Handwerkskammer für Oberfranken. Die Handwerkskammern in Bayern wollen mehr junge Menschen fürs Handwerk begeistern und haben dafür zehn sogenannte Mikro-Influencer ausgewählt. Unter dem Motto "Macher gesucht" zeigen die Handwerker bei Instagram, wie ihr Job funktioniert.

Mehr als 24.000 Azubis haben mit Ausbildung begonnen

In diesem Ausbildungsjahr haben in Bayern rund 24.500 Azubis mit einer Ausbildung im Handwerk begonnen. Mit Instagram sollen es noch mehr werden, hoffen Michaela Heimpel und Sarah Becker von der Handwerkskammer für Oberfranken. Dabei liege der Fokus darauf, komplett authentisch den Alltag abzubilden, so Becker.

Die Handwerker sollen bei Social Media Einblicke in ihren Beruf geben und zeigen, was ihnen besonders Spaß macht. Dabei soll aber nichts geschönt sein und es dürfe natürlich auch mal dreckig werden. Denn das sei auf Baustellen normal. Inzwischen seien die Ausbildungszahlen nach der Corona-Pandemie wieder angestiegen, sagt Heimpel. Es sei im Handwerk wichtig, dass Schüler und Schülerinnen durch Praktika einen Einblick in die Branche bekämen – oder eben durch Instagram begeistert werden.

Neben der Arbeit auf Baustellen kommt auch Büroarbeit dazu

Bei Sophia Lamprecht aus Burgebrach liegt das Handwerk in der Familie. Auch ihr Vater ist Kachelofenbaumeister. Sophia arbeitet in seiner Firma und will sie weiterführen. Sie hat in rund fünf Jahren ihre Ausbildung und ihren Meister im Kachelofenbau absolviert. Doch als zukünftige Unternehmerin habe sie auch eine größere Verantwortung und mehr Stress, sagt Lamprecht. Oft müsse sie auch am Wochenende arbeiten, weil sie die Kundenwünsche pünktlich erfüllen will.

Neben der Arbeit auf vielen unterschiedlichen Baustellen ist die 26-Jährige häufig im Büro, um die Öfen am Computer mit einem Programm vorzubauen oder Kundegespräche zu führen. Hin und wieder habe sie aber auch Probleme, auf Baustellen als Frau akzeptiert zu werden, erzählt sie. Ihr Fachwissen helfe ihr, auf diesem männlich dominierten Gebiet zu überzeugen. Sie hofft, dass durch Instagram wieder neue Leute ins Handwerk gebracht werden. Deshalb sei es schön, bei Social Media zu zeigen, was man mit den eigenen Händen schaffen könne.

Malermeister zeigt Followern, wie kreativ seine Arbeit ist

Auch Kevin Förtsch ist als Influencer bei der Kampagne der bayerischen Handwerkskammern dabei. Der Malermeister saniert gerade eine Wohnung in der Bamberger Innenstadt. Die Wände hat er schon gestrichen, nun will er noch der Boden verlegen. Seit vier Jahren ist der 31-Jährige mit seiner Firma selbständig und hat mit zahlreichen Wohnungssanierungen viel zu tun. Er streicht nicht nur Innen- und Außenwände, sondern bietet seinen Kunden die komplette Sanierung an. Viel zu tun habe er immer, erzählt Förtsch. Deshalb leide das Privatleben.

Neben seiner Arbeit postet der 31-Jährige immer wieder Videos und Reels bei Instagram. In den mit Musik unterlegten Clips zeigt der Malermeister seinen rund 1.000 Followern, wie kreativ er sich bei Malerarbeiten ausleben kann. Er erhofft sich vom Influencer-Dasein auch neues Personal zu finden. "Fast keiner möchte mehr einen schweren Job und sich dreckig machen." Dabei sei es das Schönste, eine Wohnung zu sanieren und die Kunden glücklich zu machen. Diese Freunde von Menschen zu spüren, wenn in ihrer Wohnung was verändert wurde, das sei das Coolste, schwärmt Förtsch.

Influencer erhalten Aufwandsentschädigung

In ihren Berufen sind die beiden Handwerker Sophia Lamprecht und Kevin Förtsch viel unterwegs. Bei Instagram können die Follower verfolgen, wie es von Baustelle zu Baustelle geht. Wie abwechslungsreich ihr Alltag ist, werden die Handwerker auch in den kommenden Monaten auf Instagram mehrmals im Monat zeigen.

Für ihre Tätigkeit als Influencer bekommen die beiden eine Aufwandsentschädigung von den bayerischen Handwerkskammern. Ziel sei es, dass sich immer mehr Handwerks-Influencer finden, die sich über den Instagram-Account "Macher gesucht" vernetzen. Und mehr junge Menschen auf einen Ausbildungsberuf im Handwerk aufmerksam zu machen.