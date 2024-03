Airport-Sicherheit zu Streik aufgerufen - Bayern nicht betroffen

Die Gewerkschaft Verdi hat die Luftsicherheitskräfte an mehreren deutschen Flughäfen erneut zu einem Warnstreik aufgerufen. Der ganztägige Ausstand soll am Donnerstag stattfinden. Betroffen sind die Flughäfen Berlin, Hamburg, Köln, Stuttgart und Karlsruhe/Baden Baden, so Verdi. Aufgerufen die Arbeit niederzulegen sind Beschäftigte in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen.

Bei den Tarifverhandlungen der Luftsicherheit geht es um die Arbeitsbedingungen von rund 25.000 Beschäftigten privater Sicherheitsdienstleister. Sie kontrollieren im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Personal und Gepäck an den Zugängen zum Sicherheitsbereich. In Bayern sind diese Kräfte im öffentlichen Dienst angestellt, für den ein anderer Tarifvertrag gilt.

Bereits Anfang Februar erste Streikwelle

Bei einer ersten Warnstreikwelle am 1. Februar an elf größeren Flughäfen waren nach Schätzungen des Flughafenverbands ADV rund 1.100 Flüge ausgefallen, weil Passagiere nicht mehr in die Sicherheitsbereiche gelangen konnten.

Zudem hatte die Gewerkschaft Verdi am 7. März an den Flughäfen in Frankfurt und Hamburg zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Auch die Beschäftigten an den Personal- und Warenkontrollen am Flughafen Köln/Bonn traten in den Ausstand. Damit sollte insbesondere der Frachtverkehr getroffen werden.

Nächste Verhandlungsrunde in kommender Woche

Bislang gab es in dem Tarifkonflikt fünf Verhandlungsrunden. Alle ohne Ergebnis. Verdi fordert bei einer Laufzeit von zwölf Monaten eine Stundenlohnerhöhung um 2,80 Euro mit schneller einsetzenden Mehrarbeitszuschlägen ab der ersten Überstunde.

Die Arbeitgeber vom Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) haben nach eigenen Angaben 2,70 Euro in drei Stufen angeboten bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Eine sechste Verhandlung ist für den 20. März verabredet.

Kabinenpersonals bei Lufthansa streikt derzeit - auch in München

Im Luftverkehr in Deutschland ist dies nur eine von mehreren Tarifauseinandersetzungen derzeit. Die meisten betreffen die Lufthansa und ihre Passagiere. Ungelöst ist unter anderem der Konflikt mit der Flugbegleitergewerkschaft Ufo beim Kabinenpersonal, das derzeit ebenfalls streikt. Nach dem Ausstand am Dienstag in Frankfurt mit etwa 70.000 betroffenen Passagieren wollen am Mittwoch ab 4.00 Uhr die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Lufthansa und der Lufthansa Cityline in München ihre Arbeit niederlegen. Dort werden nach Einschätzung des Unternehmens 400 Flüge mit 50.000 Fluggästen nicht abheben können.

Zudem laufen Arbeitskämpfe beim Bodenpersonal. Die Verhandlungen mit Verdi für die Lufthansa-Beschäftigten am Boden sollen am Mittwoch fortgesetzt werden.

Mit Informationen von dpa und Reuters