Zurück in Regensburg: Jahn holt Achim Beierlorzer als Sportboss

Einen Tag nach der Trennung von Sport-Geschäftsführer Tobias Werner hat der SSV Jahn Regensburg bereits seinen Nachfolger vorgestellt. Und der ist in der Oberpfalz ein alter Bekannter: Der vom Abstieg bedrohte Fußball-Zweitligist verstärkt sich mit dem früheren Erfolgstrainer Achim Beierlorzer. Er wird seine Stelle am 1. Juli 2023 antreten.

Zwei Jahre lang Trainer in Regensburg

Der 55-jährige Beierlorzer war nach dem Zweitliga-Aufstieg 2017 bereits zwei Jahre lang Trainer in der Domstadt - und der Jahn damals hoch erfolgreich als Zweitliga-Fünfter in der Saison 2017/18 und Achter ein Jahr später. Aufgrund dieser Entwicklung zog Beierlorzer damals weiter zum 1. FC Köln in die Fußball-Bundesliga. Nach Engagements in Mainz und Leipzig, wo ihm sogar ein Sieg gegen Pep Guardiolas Manchester City gelang, war er zuletzt vereinslos.

Jetzt also die Rückkehr nach Regensburg, er passe "auch von der Persönlichkeit her sehr gut zum SSV Jahn", sagt der Vorstandsvorsitzende Hans Rothammer. "Auch mit Blick auf seine Amtszeit als Jahn-Cheftrainer vor einigen Jahren ist er der richtige Mann für das vakante Aufgabengebiet." Gemeinsam mit Beierlorzer wolle er eine "erfolgreiche Basis für die anstehende Drittliga-Saison" schaffen.

Vom Coach zum Sportchef - wie Dieter Hecking in Nürnberg

Nun gibt Beierlorzer also die Trainerstelle auf - für den Verein und für ihn ist dieser Wechsel durchaus auch ein Wagnis. Anders als dem 37-jährigen Werner trauen sie dem erfahreneren Beierlorzer und seinem Netzwerk im Red-Bull-Fußballkosmos offenbar jedoch zu, dass er den Kaderumbruch hinbekommt. Den Verein könnten im Sommer ganze 20 Spieler verlassen, die entweder ausgeliehen sind oder deren Verträge auslaufen.

"Natürlich bin ich mir der Schwere der Aufgabe bewusst, möchte aber zusammen mit Trainerteam, Mannschaft und allen Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle die anstehenden Herausforderungen in den kommenden Wochen und Monaten angehen und bewältigen", sagt der Mittelfranke Beierlorzer, der damit den "Dieter-Hecking-Weg" geht.

Mit Trainer Joe Enochs auch in Liga drei

Hecking wurde nach seiner Karriere als Coach ebenfalls Sportchef. Mit dem Makel, dass er gerade aufgrund von Erfolglosigkeit in einer schwierigen Saison aushilfsweise als Sportchef und Trainer in Personalunion beim 1. FC Nürnberg arbeitet. Noch kämpfen seine Nürnberger um den Klassenverbleib. Ein ähnliches Szenario soll sich in Regensburg natürlich erst einmal nicht wiederholen - da plant man auch in der dritten Liga mit Coach Joe Enochs, der vor zwei Wochen einen ligaunabhängigen Vertrag erhielt.

Am fast sicheren Abstieg wird die Verpflichtung von Beierlorzer ohnehin nichts mehr ändern. Schließlich müsste Regensburg am letzten Spieltag am Sonntag drei Punkte und 15 Tore auf Arminia Bielefeld aufholen - das erscheint im Profisport schlicht unmöglich.