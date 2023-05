Investoreneinstieg: Was plant die DFL mit den Milliarden?

Die Deutsche Fußballliga (DFL) steht vor einer kleinen Revolution: Ein privater Investor soll in die DFL investieren - das will man zumindest auf Seiten der GmbH. Doch ob das tatsächlich geschieht, liegt auch in der Hand der Vereine aus der 1. und 2. Bundesliga.

Zuletzt gab es in vielen Stadien Fan-Proteste gegen die Pläne der DFL. Doch was plant die DFL genau? Wann und wie wird eine Entscheidung getroffen? Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengefasst.

Wie viel Geld soll der Einstieg der DFL bringen?

Die DFL erwartet rund zwei bis drei Milliarden Euro für den Einstieg eines Investors. Allerdings erhält dieser im Gegenzug 20 Jahre lang 12,5 Prozent der Anteile an der Vermarktung der Medienrechte. Der Schritt sei jetzt notwendig, da die Corona-Pandemie vielen Vereinen geschadet habe und die Attraktivität der 1. und 2. Bundesliga auf internationalen Märkten zu erhöhen, argumentieren Vertreter der DFL.

Schon jetzt bekommt die DFL jährlich schätzungsweise 1,3 bis 1,6 Milliarden Euro für die Vermarktung der Medienrechte. Ein Wert, der sich künftig wohl steigern wird. Doch selbst ohne eine Steigerung würde der Investor damit am Ende der 20 Jahre auf einen Wert von 3,25 Milliarden Euro kommen.

Wie soll das Geld ausgegeben werden?

Diese Diskrepanz möchte die DFL wieder einholen, indem sie das Geld der Investoren nutzt, um das "Produkt" Bundesliga zu verbessern und attraktiver zu machen. Hierfür soll zum einen eine eigene Streamingplattform aufgebaut werden, auf der Bundesligaspiele und anderer Content zu sehen sein sollen. Wie genau diese dann vermarktet werden ist allerdings noch nicht genau klar. Hierfür sollen rund 750 Millionen Euro verwendet werden.

950 Millionen Euro sollen an die Vereine gehen, um die Infrastruktur zu verbessern: Also beispielsweise Trainingszentren, Stadien und Digitalisierung. Der kleinste Topf, rund 300 Millionen Euro soll an die Vereine ohne spezielle Bedingungen gehen - also auch für Spielereinkäufe und Gehälter zur Verfügung stehen.

Wieviel Einfluss erhalten die Investoren?

Die große Sorge vieler Fans ist, dass ein Investor nicht nur Profit aus dem Geschäft schlagen, sondern auch Einfluss auf die 1. und 2. Bundesliga nehmen will. In fast allen Stadien gab es daher zuletzt Proteste und Banner gegen den Investoreneinstieg, besonders aus der aktiven Fanszene. Zuletzt erklärte DFL-Geschäftsführer Axel Hellmann, es werde weder eine weitere Zerstückelung des Spieltages noch Spiele in Saudi-Arabien geben.

Auf der DFL-Aufsichtsratsvorsitzender Aki Watzke (BVB) versuchte zu beruhigen: "Ich kämpfe nicht seit 20 Jahren für den Erhalt von 50+1, damit ich hier durch die Hintertür ein Trojanisches Pferd in die Bundesliga lasse, das alles, für das ich bis jetzt gestanden habe, konterkariert." Doch kaum ein Investor wird wohl zwei Milliarden Euro investieren, ohne im Gegenzug auch ein gewisses Maß an Mitspracherecht über die künftige Entwicklung und Vermarktung zu bekommen.

Wie soll das Geld unter den Vereinen aufgeteilt werden?

Hierzu gibt es bislang kaum Informationen.

Wann stehen die wichtigsten Entscheidungen an?

Derzeit befinden sich noch vier potenzielle Investoren in Verhandlungen mit der DFL. Allerdings ist bislang noch überhaupt nicht klar, ob die Vereine für einen solchen Einstieg stimmen werden.

Am 24. Mai wird eine Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga grundsätzlich darüber entscheiden, ob ein Investor ins Boot geholt werden soll. Dort müssen sich mindestens zwei Drittel der aktuellen Klubs aus der 1. und 2. Bundesliga für diesen Einstieg aussprechen. Also 24 von 36 Vereinen. Sollte das Geschehen, sollen die Verhandlungen konkretisiert werden und schließlich, voraussichtlich im Juli, darüber entschieden werden, welcher Investor den Zuschlag erhält.