Yannick Deichmann ist der neunte Abgang beim TSV 1860

Acht Profis hatte der TSV 1860 München vor dem letzten Saisonheimspiel am vergangenen Wochenende gegen Waldhof Mannheim verabschiedet. Nun ist ein neunter Abgang hinzugekommen: Auch Yannick Deichmann wird den Klub nach zwei Jahren verlassen. Über seine Entscheidung informierte der 28-Jährige die Löwen, für die er in 68 Drittligaspielen und vier Partien im DFB-Pokal sieben Treffer erzielte.

1860-Angebot abgelehnt

"Denkt man an Yannick Deichmann, denkt man an vollen Einsatz, an Kampf und an Leidenschaft“, wird Geschäftsführer Günther Gorenzel auf der Vereins-Homepage zitiert. "Trotz vieler Verhandlungsrunden und einem sehr guten Angebot seitens der Löwen hat sich Yannick letztlich für einen anderen Verein entschieden und wird den TSV 1860 verlassen."

Interesse vom FC Ingolstadt?

Es halten sich Gerüchte, dass der FC Ingolstadt und der frühere Löwen-Trainer Michael Köllner Interesse an einer Verpflichtung Deichmanns hat. Der blickt derweil positiv auf seine Zeit bei den Löwen zurück: "Mein Wechsel aus dem hohen Norden in den Süden der Republik hat sich mehr als gelohnt. Ich konnte in den vergangenen beiden Jahren als Stammspieler bei einem großartigen Verein auflaufen und mich persönlich weiterentwickeln."