Wählen Sie den Bayerntreffer im April

Wir haben wieder sechs schöne Tore aus dem bayerischen Amateurfußball für Sie zusammengestellt. Jetzt ist es an Ihnen, für den Bayern-Treffer des Monats Januar abzustimmen. Unsere Auswahl:

Tor Nummer 1: Lasse Geiling – SG DJK Schnaid Rothensand/1. FC Falke Röbersdorf (Minifußball-Turnier)

Wie macht er den denn bitte? Lasse Geiling von der (SG) DJK Schnaid Rothensand/1. FC Falke Röbersdorf packt beim Minifußball-Festival des 1. FC Viereth einen Mega-Trick aus! Der F-Jugend-Spieler spitzelt den Ball hinter seinem Gegenspiel durch und trifft spektakulär per Hacke – ein überragendes Tor mit Seltenheitswert.

Tor Nummer 2: Jonas Hau (TSV Großbardorf U19, Landesliga Nord)

Traumtor aus der eigenen Hälfte! Im Landesliga-Duell gegen den TSV Kareth-Lappersdorf ist Jonas Hau ein echtes Kunststück gelungen. Der Großbardorfer Mittelfeldspieler sorgt in der 88. Minute im Alleingang für Ergebniskosmetik: Zuerst hämmert er den Ball nach einem schnellen Konter aus circa 20 Metern in die Maschen, nach Wiederanstoß fängt er den Pass eines Gegenspielers ab und versenkt die Kugel aus der eigenen Hälfte über den Torwart hinweg im Kasten. Überragend!

Endstand: TSV Kareth-Lappersdorf – TSV Großbardorf 5:2

Tor Nummer 3: Jonas Wunder (SG Dittelbrunn, Kreisliga Schweinfurt)

Ein echtes „Schmankerl“ aus der Kreisliga 2 Schweinfurt: Nach einem schnell ausgeführten weiten Einwurf gelangt der Ball zu Jonas Wunder. Der Top-Torschütze der SG Dittelbrunn (16 Saisontreffer) nimmt den Ball kurz vor der Torauslinie direkt und legt ihn aus einem unmöglichen Winkel über den gegnerischen Keeper hinweg zur 3:1-Führung ins Tor – ein traumhafter Abschluss!

Endstand: SC Hesselbach – SG Dittelbrunn 2:3

Tor Nummer 4: Hardy Noack (TSV Zusmarshausen, Kreisliga Augsburg)

Traumhafter Treffer im Kreisliga-Match! Nach einem scharf in die Mittel gespielten Freistoß scheint die Situation eigentlich geklärt zu sein – bis Hardy Noack eingreift! Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler behält beim hohen Klärungsversuch der Gegner den Überblick, setzt zum Fallrückzieher an und befördert den Ball von der Strafraumkante unhaltbar für den Keeper ins gegnerische Tor. Nicht mal fliegen ist schöner!

Endstand: TSV Zusmarshausen – TSV Neusäß 3:3

Tor Nummer 5: Ludwig Schranner (MTV Dießen, Kreisliga Zugspitze)

Blitzstart für Ludwig Schranner und sein Team! In der Kreisliga-Partie des MTV Dießen gegen den MTV Berg fällt das schönste Tor des Tages bereits nach rund zehn Sekunden. Direkt nach dem Anstoß bekommt Ludwig Schranner den Ball zugespielt, mit seinem ersten Ballkontakt schießt der Kapitän des MTV Dießen aus rund 80 Metern auf das gegnerische Tor – und keiner kommt mehr dran! Der Ball springt im gegnerischen Strafraum einmal auf und landet im Tor!

Endstand: MTV Dießen – MTV Berg 3:3

Tor Nummer 6: Sandro Kramosch – ASV Rimpar (Landesliga Nordwest)

Dieses Tor ist ein Gedicht! Sandro Kramosch zaubert im Landesliga-Duell gegen die FT Schweinfurt ein Kunststück auf den Rasen: Der 30 Jahre alte Stürmer nimmt einen hohen Ball seines Mitspielers am Elfmeterpunkt mit der Brust an, legt sich den Ball selbst zurecht und zieht dann per Seitfallzieher ab – und wie! Der Ball rauscht unhaltbar für den gegnerischen Torwart in die Maschen – was für ein Tor!

Endstand: ASV Rimpar – FT Schweinfurt 2:1

Das ist der Bayern-Treffer

Bei der gemeinsamen Aktion "Bayern-Treffer" küren BR Fernsehen und der Bayerische Fußball-Verband den bayerischen Torschützen des Monats. Die schönsten Tore eines Monats werden immer Anfang des Folgemonats im BR Fernsehen vorgestellt. Per Zuschauerabstimmung ermitteln wir dann den Gewinner.