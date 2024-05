EM-Kader: Darum veröffentlicht der DFB jetzt schon Namen

Wie viele Spieler nimmt Nagelsmann überhaupt mit zur EM?

Den UEFA-Beschluss, wieder 26 statt 23 Spieler im Kader zu erlauben, findet Nagelsmann nicht gut. Eine zu große Gruppe birgt auch Gefahren, meint der Bundestrainer. Dennoch dürfte er sein Kontingent ausschöpfen. Als Variante gilt, dass Nagelsmann zunächst mit gut 20 Spielern in die Vorbereitung startet. Die derzeit vier Teilnehmer des Champions-League-Endspiels mit EM-Garantie von Dortmund und Real Madrid (Kroos, Rüdiger, Füllkrug, Schlotterbeck) würden später nachkommen. Spätestens am 7. Juni um Mitternacht muss Nagelsmann sein Turnier-Aufgebot bei der UEFA melden.

EM-Kader-Bekanntgabe am Donnerstag bei BR24Sport live

Am Donnerstag ab 13 Uhr zeigt BR24Sport auch die EM-Kader-Bekanntgabe von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Livestream. Im Anschluss daran schätzt der BR-Nationalmannschaftsreporter Bernd Schmelzer den Kader direkt ein.

Welche Kriterien Nagelsmann für seine Auswahl zugrunde legt, verdeutlichte er in einer ARD-Doku ("Deutschland. Fußball. Sommermärchen 2024?"). "Die Mischung" macht's! Konkret: "Es wird das Entscheidende sein, dass wir Spieler auf dem Feld haben, die gerne Dreck fressen - und Spieler, die gerne mal den finalen Zuckerpass spielen." Wichtig dabei ist, dass sich nach dem Vorbild der Basketball-Weltmeister jeder voll mit seiner Rolle identifiziert - egal, ob Anführer wie Rückkehrer Toni Kroos oder Ersatzleute wie Marc-Andre ter Stegen.

Hat Leon Goretzka noch eine Chance?

Die Stammplätze auf der Sechserposition sind an Toni Kroos und Robert Andrich vergeben. England-Legionär Pascal Groß ist in der Hierarchie dahinter und in Aleksandar Pavlovic steht ein junger Typ mit Perspektive parat.

Gibt es da noch einen Platz für Leon Goretzka ? Wohl kaum. Alle Beteuerungen des FC-Bayern-Spielers, jede EM-Rolle und sei es eine als Randfigur, anzunehmen, könnten für den Power-Spieler, der mit dem Herz-Jubel gegen Ungarn vor drei Jahren noch für den schönsten EM-Moment sorgte, vergebens sein.