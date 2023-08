Viel Regen: Boden und Grundwasser in Unterfranken erholen sich

Die vermehrten Niederschläge in den vergangenen Wochen haben in Unterfranken zu einer besseren Bodenfeuchte und sogar zu etwas Erholung bei den strapazierten Grundwasserspiegeln geführt. Das teilen der Deutsche Wetterdienst (DWD) und die Regierung von Unterfranken auf Nachfrage von BR24 mit.

Beide warnen aber zugleich, dass die Entspannung vermutlich nicht von Dauer sein wird. Eine Trockenperiode könne die Lage schnell wieder verschärfen. Für eine langfristige Besserung bräuchte es das, worauf vermutlich die wenigsten Lust haben: einen total verregneten Winter.

DWD: Niederschlag verbessert Wasserversorgung der Pflanzen

Nach Angaben von Udo Feldinger, Wettertechniker des DWD in Würzburg, hat es in Unterfranken im Durchschnitt in den vergangenen 14 Tagen rund 100 Liter geregnet. In der Region Würzburg-Kitzingen waren es demnach 70 Liter, während es im nördlichsten Spessart mit 200 Litern am meisten Niederschlag in Unterfranken gegeben habe. Das langjährige Mittel der drei Sommermonate Juni, Juli und August sei damit zum jetzigen Zeitpunkt zu 60 bis 80 Prozent erreicht, während das langjährige Mittel für das gesamte Jahr 2023 erst zu 55 bis 65 Prozent erreicht sei, so Feldinger.

Durch die trockenen Monate Mai und Juni sei der Boden sehr trocken gewesen, sodass zunächst viel Wasser an der Oberfläche abgeflossen sei. Mittlerweile sei die Lage jedoch zumindest in einer Tiefe von bis zu 40 Zentimetern deutlich entspannter, die Wasserversorgung für Pflanzen sei dort aktuell gut. In der obersten Schicht bis zu zehn Zentimetern sei derzeit teilweise sogar zu viel Wasser vorhanden, was den Landwirten Probleme bereiten könne. Auch in der Region Würzburg-Kitzingen sei die Bodenfeuchte aktuell zumindest bis zu einer Tiefe von 20 Zentimetern ausreichend.