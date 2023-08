Transfer-News zu den bayerischen Vereinen im Juli

17.27 Uhr: Spurs-Coach will Kane von FC-Bayern-Wechsel abbringen

Tottenhams neuer Chefcoach Ange Postecoglou will den vom FC Bayern München heftig umworbenen Stürmerstar Harry Kane bei den Spurs halten. "Harry ist bereits jetzt eine bedeutende Figur in der Geschichte dieses Vereins, er ist einer der besten Spieler der Welt. Ich will, dass er hier bleibt und ich will diesen Club erfolgreich machen. Ich bin mir sicher, dass er das auch will", sagte der Australier am Montag auf seiner ersten Pressekonferenz als Trainer der Londoner.

Allerdings sei ihm von niemandem versichert worden, dass der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft auch in der kommenden Saison für Tottenham in der Premier League auflaufe. Am Mittwoch wird Kane in London erwartet. Dann wolle Postecoglou Kane von seinem Plan überzeugen. Die Münchner hoffen, dass Kane dann seinen Wechselwunsch persönlich bei Präsidenten Daniel Levy hinterlegt, um die Verhandlungen zu beschleunigen.