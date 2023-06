Mountain and Trail Running WM ab 7. Juni im Livestream

Entscheidung im Trail Short am 8. Juni ab 8.55 Uhr im Livestream

Am zweiten Wettkampftag steht die "Trail Short"-Route auf dem Programm. 50 Prozent der Strecke verläuft in über 1.500 und 18 Prozent in über 2.000 Meter Höhe. Insgesamt ist der Kurs 45 Kilometer lang. Die Läufer legen 3.132 Höhenmeter zurück. Der Massenstart erfolgt am Landestheater in Innsbruck. Das Ziel liegt in Neustift im Stubai.