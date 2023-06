Artikel mit Video-Inhalten

> Sport > Markus Mingo erklärt die Mountain and Trail Running WM

Markus Mingo erklärt die Mountain and Trail Running WM

Markus Mingo, amtierender Deutscher Meister im Trail Running, erklärt die Mountain and Trail Running WM, die in Innsbruck-Stubai stattfindet. Was ist Vertical und Trail Short? Wer sind die Favoriten?