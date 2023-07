Toptorjäger aller 10. Ligen: 77 Tore für den VfB Wölbattendorf

"Meister 2022/23 A-Klasse Frankenwald Nord" prangt auf dem Banner, das die feierwütige Mannschaft auf einem Fußballplatz vor sich herträgt. Nach der Meisterschaft Mitte Mai kann der VfB Wölbattendorf – der eine Spielgemeinschaft mit dem FC Konradsreuth bildet – jetzt den nächsten Titel feiern.

Torjägerkanone für den besten Zehntligastürmer

Denn der Torschützenkönig aller 10. Fußball-Ligen in Deutschland kommt aus dem Verein aus dem Hofer Land. Laut dem Sportmagazin Kicker hat in der Saison 2022/23 bundesweit in der 10. Liga niemand so viele Tore geschossen wie Sebastian Zeitler. In 23 Spielen hat Zeitler 77 Mal eingenetzt – ein Schnitt von 3,35 Treffern pro Spiel.

Dafür wird ihm dann in wenigen Monaten die Torjägerkanone überreicht. "Die Einladung für habe ich noch nicht bekommen, aber das Datum steht schon fest", so Zeitler im BR-Gespräch: Am 12. September wird er zusammen mit anderen treffsicheren Fußballamateuren aus ganz Deutschland die Torjägerkanone im Rahmen des Fußballländerspiels zwischen Deutschland und Frankreich in Dortmund entgegennehmen.

Für immer VfB Wölbattendorf – es sei denn...

Zeitlers Treffsicherheit hat sich bereits herumgesprochen, mehrere höherklassige Vereine hätten nach eigenen Aussagen bei ihm angeklopft. Abgelehnt hat er bisher alle Angebote. Auch in der kommenden Saison werde der 27-Jährige deshalb wieder für den VfB Wölbattendorf dem Platz stehen. Es sei denn, der 1. FC Nürnberg würde bei Zeitler anfragen. Das könnte ihn als Club-Fan dann doch ins Grübeln bringen.

Kicker vergibt den Titel "Torjägerkanone" nicht nur im Profibereich

Der Titel "Torjägerkanone" wird vom Nürnberger Kicker-Sportmagazin vergeben. Unter dem Titel "Torjägerkanone für alle" werden nicht nur Fußballspieler der 1. Bundesliga ausgezeichnet, sondern bei den Herren auch Spieler von der 4. bis zur 11. Liga und bei den Frauen von der 3. bis zur 7. Liga.