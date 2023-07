BBL: Lizenz für Würzburg Baskets - 1. Spieltag terminiert

Das Lizensierungsverfahren ist abgeschlossen, am Ende haben alle Klubs mit Auflagen und Bedingungen die Lizenz für die Spielzeit 2023/2024 erhalten - auch die Würzburg Baskets, die lange zittern mussten. Die Unterfranken, die in den vergangenen Tagen auch die Vertragsverlängerung von Headcoach Sasa Filipovski verkündeten, starten am 29. September mit einem Heimspiel gegen die BG Göttingen in die Saison.

Bamberg nach Vechta - FC Bayern empfängt den MBC

Nach dem Abstieg von medi Bayreuth sind nur noch drei bayerische Erstligisten in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten. Der FC Bayern Basketball hat zunächst ebenfalls Heimrecht und empfängt den Mitteldeutschen BC. Die Bamberg Baskets müssen zum Auftakt bei Aufsteiger RASTA Vechta ran.

Eröffnen wird die Spielzeit 2023/24 Überraschungs-Meister ratiopharm Ulm. Das Team von Trainer Anton Gavel empfängt am 27. September die Niners Chemnitz. Eine Woche zuvor steht für die meisten Teams schon die erste Runde im runderneuerten BBL-Pokal an.