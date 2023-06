Tasiadis gewinnt im Canadier, Lilik feiert zweiten Podestplatz

Im Canadier waren die Athleten am Samstag im Augsburger Eiskanal besonders gefordert, da sie nur mit einem Paddel das Sportgerät durch die Tore steuern. Ein herausragendes Rennen zeigte dabei Lokalmatador Sideris Tasisadis auf seiner Heimstrecke. "Schon wieder zu Hause zu gewinnen und so in die Saison zu starten ist einfach großartig", so der Augsburger Routinier." Ich liebe diese Herausforderung", denn "wenn ich so unter Druck stehe, funktioniere ich am Besten."