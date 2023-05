Weltcup: Kajak-Cross in Augsburg | 4.6., 12.10 Uhr| Livestream

Artikel mit Video-Inhalten

Beim Kanu-Slalom-Weltcup in Augsburg misst sich die Weltelite im Kajak-Cross. Bei den Olympischen Spielen in Paris feiert die spektakuläre Disziplin ihre Premiere. Der Weltcup in Augsburg ist für die Athleten auch eine Standortbestimmung für 2024.