Bayerisches Pokalfinale: Favoritenschreck gegen Routinier

In ganz Bayern konnte man auch in dieser Regionalliga-Saison ein Lied hören, wo immer der FV Illertissen aufschlug. "Egal, Illertissen spielt international", tönte es, untermalt von Trommelschlägen, aus den Kehlen des mal zahlreich, mal eher spärlich mitgereisten Anhangs des schwäbischen Fußballvereins.

Das Lied der Anhänger hat Kultstatus erreicht, ist aber noch immer nicht in Erfüllung gegangen. Doch ein Sieg im Finale des bayerischen Landespokals am Samstag würde ihren Verein diesem Ziel doch ein kleines Stückchen näher bringen.

Der Sieger darf im DFB-Pokal starten

Denn der Sieger des Landespokals tritt in der kommenden Saison im DFB-Pokal an, dessen Sieger bekanntlich in der Europa League mitmischen darf. Sieben Siege fehlen Illertissen also bis das große Ziel internationaler Fußball beim Viertligisten aus Illertissen wahr würde.

Illertissen träumt von der Pokal-Sensation

Im vergangenen Jahr war man daran allerdings gescheitert. In der ersten Runde des DFB-Pokals hielt man den 1.FC Heidenheim - mittlerweile in die Bundesliga aufgestiegen - lange in Schach. Dem Team von Frank Schmidt gelang erst in der 63 Minute das 1:0. Kurz vor Schlusspfiff erzielte es den 2:0-Endstand.

Überragender Mann im vergangenen Jahr: Torwart Michael Wagner. Doch nach einer Schulterverletzung verließ der Münchner Illertissen im Winter wieder, dachte sogar an ein Karriereende.

Und auch sonst lief es für den FVI in dieser Regionalliga-Saison nicht unbedingt rund. Von einem schwachen Saisonstart erholte man sich nur schwer, blieb lange in der Nähe der Abstiegsränge, ehe Illertissen mit einem guten Lauf nach der Winterpause das Tabellenmittelfeld sichern konnte.

Favoritenkiller: 1860 und Würzburg rausgeschmissen

Deutlich besser der Pokalauftritt. Hier spielte man sich von Sieg zu Sieg. Egal ob der Gegner TSV 1860 München oder Würzburger Kickers hieß - Illertissen schoss sich wie im Vorjahr ins Finale und kassierte dabei keinen einzigen Gegentreffer.