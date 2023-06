Kanuslalom-Weltcup: Debütsieg für Augsburgerin Elena Lilik

Besser könnte der Start in die neue Weltcupsaison für das deutsche Kanu-Team kaum sein: Lokalmatadorin Elena Lilik hat im Einer-Kajak das erste Rennen im Augsburger Eiskanal gewonnen und gleichzeitig den ersten Weltcupsieg ihrer Karriere gefeiert.

"Voll geil, meine erste Goldmedaille im Weltcup, es fühlt sich echt verrückt an", sagte Lilik. Die gebürtige Weimarerin ist im Alter von vier Jahren mit ihrer Familie nach Augsburg gezogen und quasi mit der Wildwasserstrecke aufgewachsen. Ihr Vater ist Bundestrainer Thomas Apel.

Kleiner Fehler "war nicht so schlimm"

Dabei war sich Lilik nicht einmal sicher, dass ihr Finallauf reichen könnte. "An Tor 16 musste ich ein bisschen verzögern, was sich wie eine Ewigkeit angefühlt hat", lachte sie nach dem Rennen: "Aber es war nicht so schlimm." Im vergangenen Jahr war Lilik in Augsburg zu WM-Gold mit der Mannschaft gefahren.

Olympiasiegerin Ricarda Funk verpasst Podest

Platz zwei ging an die Italienerin Stefanie Horn, Viktoria Wolffhardt aus Österreich wurde Dritte. Nicht auf dem Podest landete Olympiasiegerin Ricarda Funk, die an einer Walze fast fünf Sekunden verlor und Fünfte wurde. "Die Walze war auf einmal sehr sehr klein, ich habe wenig Kontakt mit der Walze aufgenommen und bin etwas weit runtergerutscht", sagte sie: "Der Rest war wirklich top, schade, dass ich es unten verbockt habe."