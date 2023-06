Hoeneß in Plauderlaune: Bei Nagelsmann-Trennung nicht involviert

Hoeneß und Kahn - fünf Telefonate in dreieinhalb Jahren

Wer sich bisher gefragt hat, ob und wie intensiv sich Hoeneß beispielsweise mit der neuen Führungsriege ausgetauscht hat, liest im Interview Überraschendes. "Ich denke, Oliver ist generell kein Typ, der laufend den Kontakt sucht", sagt Hoeneß beispielsweise über Kahn. Hoeneß habe "kürzlich mal nachgesehen: Oliver hat mich in der ganzen Zeit vielleicht fünf Mal angerufen."

Zur Erinnerung: Kahn rückte im Januar 2020 in den Bayern-Vorstand, im Juli 2021 hatte er Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandschef abgelöst. Bei "Hasan", gemeint ist Salihamidzic, habe das dagegen "gut geklappt".

"Es geht da gar nicht nur um mich, auch Karl-Heinz Rummenigge wurde nicht mehr um Rat gefragt. Aber noch mal: Es ist völlig legitim, sich freizuschwimmen. Nur warum zum Beispiel auf den Rat eines Mannes wie Karl-Heinz verzichten, der so viel über den FC Bayern weiß?" Uli Hoeneß im SZ-Interview

Was Hoeneß genau meint: Nach langer Zeit an der Spitze eines Unternehmens - oder eben einem Verein wie dem FC Bayern - "kommt es auf eine gute Balance an. Man will einerseits noch seine Meinung einbringen können, aber den anderen nicht das Gefühl geben, dass man sich zu sehr einmischt."