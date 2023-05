Kanuslalom-Weltcup-Auftakt in Augsburg: Was Sie wissen müssen

Vom 1. Juni bis 4. Juni ist in Augsburg die Kanuslalom-Elite zu Gast in Augsburg und bestreitet am Eiskanal den Auftakt in die neue Weltcupsaison. Mit dabei sind auch zahlreiche bayerische Athletinnen und Athleten.

Neuer Zeitplan und neue Disziplin

Erstmals gibt es eine größere Veränderung bezüglich des Zeitplanes bei Weltcups. Bisher erstreckten sich die Wettkämpfe über drei Tage, jetzt sind es vier. Zudem heißt die 2024 in Paris erstmals olympische Disziplin Kanuslalom-Extrem nun offiziell Kajak-Cross. In Deutschland auch häufig noch als Boatercross bezeichnet.

Kajak-Cross ist eine relativ junge Sportart: Schnell, körperlich, spannend, umkämpft. Vier Sportler gehen mit ihren Kajaks gleichzeitig ins Rennen. Ähnlich wie beim Skicross kämpfen sie gegeneinander darum, als erstes ins Ziel zu kommen. Kajak- und Körperkontakt sind keine Seltenheit.

BR24Sport zeigt am Freitag (2. Juni) ab 16:45 Uhr die Kajak-Finals der Männer und der Frauen. Auch die Canadier Finals der Frauen und Männer (Samstag, 3. Juni ab 11:30 Uhr) sowie die neue olympische Disziplin Kajak Cross der Frauen und Männer (Sonntag, 4. Juni 12:15 Uhr) sehen sie im Livestream bei BR24Sport.

Kanuslalom schnell erklärt

Beim Kanuslalom werden zwei Läufe absolviert, wobei nur der beste gewertet wird. Die Athletinnen und Athleten müssen die nummerierten Tor fehlerfrei durchfahren. Abwärtstore (grün-weiß) müssen stromabwärts und Aufwärtstore (rot-weiß) stromaufwärts befahren werden. Eine Torstabberührung bedeutet zwei Strafsekunden, ein Auslassen oder Falschbefahren eines Tores 50 Strafsekunden, diese werden zur Fahrzeit dazu addiert. Es gibt zwei Disziplinen im Kanuslalom: Die Kajak-Disziplin und die Canadier-Disziplin. Der Kajak wird sitzend mit einem Doppelpaddel und der Canadier kniend mit einem Stechpaddel gefahren.

Welche bayerischen Athletinnen und Athleten sind dabei?

Aus Bayern geht der Lokalmatador Sideris Tasiadis an den Start. Vor einem Jahr holte der Augsburger bei seiner Heim-WM die Goldmedaille. Auch Ricarda Funk nennt Augsburg mittlerweile ihre Heimat. 2021 gewann sie Gold bei den Olympischen Spielen in Tokio. Elena Lilik kam als Kind nach Augsburg und wuchs am Eiskanal auf. Bei der Kajak-WM holte die 24-Jährige Silber. WM-Bronze gab es für sie vor einem Jahr in Augsburg.

Mit dabei beim Weltcup-Auftakt aus bayerischer Sicht ist auch der zweifache Olympia-Bronze-Gewinner Hannes Aigner, der ebenfalls in Augsburg geboren ist. Lilik und Aigner konnten sich zudem Anfang Mai vor heimischer Kulisse zu den ersten deutschen Meistern im Kajak-Cross krönen.

Außerdem richten sich die Augen auf Noah Hegge. Er ist der Newcomer in diesem Jahr, wurde im vergangenen Jahr aber schon Team-Weltmeister. In Augsburg geht es für alle Genannten darum, sich in Wettkampfform zu bringen. Das große Ziel sind die Olympischen Spiele 2024 in Paris.