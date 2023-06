Bayern-Basketballer scheitern: Play-off-Aus und Trainer-Abschied

Am Ende war es richtig bitter, die Entscheidung fiel erst in der Overtime: 104:102 gewann Ulm das dritte Halbfinale um die deutsche Basketball-Meisterschaft gegen den FC Bayern und steht im Finale. Die Münchner hatten zuvor bereits die Spiele eins und zwei verloren. "Sweep" nennt man eine Play-off-Serie ohne eigenen Sieg - so etwas haben die Bayern-Basketballer selten erlebt.

Für Andrea Trinchieri war es das letzte Spiel als Bayern-Coach: Nach dem Spiel verkündete er seinen Abschied von den Münchnern. Der Italiener hatte den Klub 2020 übernommen und zwei Mal zum Pokalsieg geführt.