Straubing Tigers gewinnen gegen Tabellenführer Berlin mit 4:1

Die Straubing Tigers haben das Spitzenspiel in der DEL gegen die Eisbären Berlin mit 4:1 gewonnen. Die Tore in dem - mit gut 5.600 Zuschauern - ausverkauften Stadion am Pulverturm erzielten für die Tigers Joshua Samanski, Michael Clarke sowie zweimal Justin Scott. Den Treffer für die Eisbären erzielte Patrice Cormier.

Matt Bradley muss ins Krankenhaus

Sein Team habe mit einem starken ersten Drittel den Grundstein für den Erfolg gelegt, sagte Tigers-Coach Tom Pokel nach der Partie. Im zweiten Drittel hätten die Tigers laut Pokel zu viele Scheibenverluste gegen die starken Eisbären gehabt. Außerdem musste Pokel zu diesem Zeitpunkt die Angriffsreihen umstellen, nachdem sich Matt Bradley nach einem Check verletzt hatte.

Mit dem Schlussabschnitt zeigte sich Pokel aber wieder sehr zufrieden. Die Tigers seien zurückgekommen und Justin Scott habe sich mit seinen beiden Treffern für eine sehr gute Leistung belohnt. Zur Verletzung von Bradley konnte Pokel keine Details nennen, nur, dass er ins Krankenhaus gebracht worden sei.

Straubing Tigers spielen beim bekannten Spengler Cup in Davos

Vor Spielbeginn hatten die Straubing Tigers unter dem Jubel der Fans bekannt gegeben, dass sie am Jahresende zum ruhmreichen Spengler Cup nach Davos in die Schweiz eingeladen wurden. Die Tigers sind damit die erste deutsche Mannschaft seit sechs Jahren, die bei diesem internationalen Turnier mitspielen darf. Der Spengler Cup wird seit 1923 ausgetragen. Er gilt als das weltweit traditionsreichste Eishockeyturnier für Vereinsmannschaften. Tigers-Coach Pokel sagte, die Einladung nach Davos sei eine Auszeichnung und eine Ehre für den Club und die Stadt.

"Nicht nur, weil das deutsche Eishockey sehr attraktiv und international top ist, sondern auch, weil wir den vielen deutschen Gästen in Davos damit einen lang gehegten Wunsch erfüllen können", sagte Turnier-Präsident Marc Gianola in einer Mitteilung vom Freitag zu Begründung.

"Tigers werden auf internationaler Ebene wahrgenommen"

"Die Einladung zum Spengler Cup ehrt unsere Organisation samt Spieler, Trainer, Mitarbeiter und Verantwortliche sehr. Das zeigt, dass die Entwicklung unseres Clubs in den vergangenen Jahren auch auf internationaler Ebene wahrgenommen und geschätzt wird. Darauf sind wir stolz", wurde auch Tigers-Geschäftsführerin Gaby Sennebogen in einer Mitteilung zitiert.

Die Niederbayern sind das erste Team der Deutschen Eishockeyliga seit 2018, das am renommierten Spengler Cup in Davos teilnimmt. Zuletzt waren dort die Nürnberg Ice Tigers dabei. Neben den Straubing Tigers spielen in diesem Jahr die Teams vom HC Fribourg-Gottéron, vom HC Davos und Team Canada das Einladungsturnier. Die 96. Auflage des Spengler Cups in Davos wird vom 26. bis zum 31. Dezember gespielt.