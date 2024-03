Spitzenreiter St. Pauli eine Nummer zu groß: FCN verliert 0:2

Mutige Nürnberger, gefährliche Hürzeler-Elf

Zum Start in die zweite Hälfte zeigte der Club auch mal offensiv auf: In der 49. Minute spielte Toptalent Can Uzun auf Jens Castrop, der zog aus zentraler Position im Sechzehner per Vollspann ab, doch St. Paulis Keeper hielt stark.

Nürnberg bliebt weiterhin mutig, riskierte dadurch aber eben auch eine weniger kompakte Defensive. Das wussten die torgefährlichen Gäste in der 62. Minute zu nutzen. Connor Metcalfe schickte den freistehenden Johannes Eggestein mit einem Steilpass rechts in den Sechzehner. Der Torschütze zum 0:1 bewies einen guten Überblick und legte quer auf den zweiten Pfosten, wo Marcel Hartel aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten musste - 2:0 für St. Pauli.

Auch vier weitere Wechsel führten die Nürnberger nicht mehr zum Erfolg, das Team von Trainer Cristian Fiel verliert nach zuletzt zwei Siegen mit 0:2 gegen die Kiezkicker.