600 Jahre Nürnberger Ostermarkt: Plastikhase statt Reichskrone

Es gibt Töpfe und Kochlöffel, Schürzen, Socken und Pullover, Seife, Kunsthandwerk und natürlich ganz viele bunte Eier und Osterschmuck: Am Freitag hat Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) den Ostermarkt auf dem Hauptmarkt mitten in der Stadt eröffnet – auch bekannt als "Häferlesmarkt". Es ist ein besonderes Ereignis. Denn den Ostermarkt gibt es seit nunmehr 600 Jahren. Es ist damit der älteste Markt in Nürnberg und wohl auch der älteste Ostermarkt in ganz Deutschland. Das Stadtarchiv jedenfalls hat keinen Hinweis auf einen älteren gefunden.

Religiöses Spektakel lockte die Massen

"Früher wurden hier die Reichskleinodien ausgestellt, jetzt steht ein grüner Plastikhase mitten auf dem Hauptmarkt", erinnert König an die Geschichte des Markts. Es war das Jahr 1424, als der spätere Kaiser Sigismund verfügte, dass die Reichskleinodien und Reichsreliquien künftig "auf ewige Zeit" in Nürnberg verwahrt werden sollten. Das waren unter anderem die Reichskrone, die Heilige Lanze und das Reichsschwert. Einmal im Jahr, immer zur Osterzeit, wurden sie der Bevölkerung präsentiert – die sogenannten Heiltumsweisungen. An das religiöse Fest auf dem Hauptmarkt schloss sich eine Handelsmesse an.

Nürnberger zeigten schon immer Geschäftssinn

"Viele Menschen sind damals gekommen, um sich die Insignien der Macht anzuschauen"; erklärt der Oberbürgermeister. "Und dann kam der sprichwörtliche Nürnberger Witz dazu. Man hat Sachen ausgestellt, verkauft und gute Geschäfte gemacht." Als Nürnberg im Jahr 1525 evangelisch wurde, war Schluss mit den Heiltumsweisungen. Aber der Markt blieb. Der Ostermarkt überstand als typischer Waren- und Krämermarkt die Jahrhunderte - auch die Corona-Pandemie. 87 Händlerinnen und Händler stehen mit ihren Buden heuer auf dem Hauptmarkt – mehr als im Jahr zuvor. "Das zeigt, dass die Nürnberger Innenstadt lebt", sagt König mit Blick auf die Diskussion über die trostlose Fußgängerzone.

Großes Hasen-Happening

Der Ostermarkt dauert bis einschließlich Ostermontag, 1. April. Er hat täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Am Karfreitag bleibt der Ostermarkt geschlossen. Zum Jubiläum organisiert das Marktamt ein buntes Rahmenprogramm mit Führungen, Gewinnspielen und Mitmachaktionen. Am Ostermontag, 1. April, findet (kein Aprilscherz!) eine ganz besondere Aktion statt: das Hasen-Happening am Hauptmarkt. In Zusammenarbeit mit Sternstunden e.V. rufen die Nürnberger Märkte dazu auf, als Osterhase verkleidet auf den Ostermarkt zu kommen. Ziel ist es, 600 Osterhasen gleichzeitig auf dem Hauptmarkt zu zählen und Spenden für die Benefizaktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks zu sammeln.