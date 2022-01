Special Olympics: Sportler als Gäste in Mittel- und Oberfranken

Die Special Olympics World Games für Sportlerinnen und Sportler mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung finden im Juni 2023 in Berlin – und damit erstmals in Deutschland – statt. Bevor die offiziellen sportlichen Wettkämpfe beginnen, soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern Gelegenheit gegeben werden, Deutschland und seine Kultur besser kennenzulernen.

Einen Eindruck von Deutschland vermitteln

Dazu wurden Städte und Landkreise als sogenannte "Hosts" gesucht, die im Vorfeld der Spiele für vier Tage Athletinnen und Athleten bei sich aufnehmen. Unter den insgesamt 216 Städten und Landkreisen, die nun ausgewählt wurden, sind auch acht mittel- und oberfränkische, die als Gastgeber fungieren.

Mittel- und oberfränkische Gastgeber

Gastgeber für diesen Kurzaufenthalt der Aktiven vor den Special Olympics in Berlin sind in Mittelfranken Fürth, Ansbach, Erlangen, Neuendettelsau und Nürnberg. In Oberfranken begrüßen Bamberg, Bayreuth sowie Stadt und Landkreis Coburg die sportlichen Gäste. Denen soll damit die Möglichkeit gegeben werden, sich mit der deutschen Kultur vertraut zu machen, so die Veranstalter der Special Olympics World Games.

Ein buntes, inklusives Sportfest mit Aktiven aus der ganzen Welt

Die Special Olympics ist die weltweit größte inklusive Sportveranstaltung und vom Internationalen Olympischen Komitee offiziell anerkannt. Bei der Veranstaltung treten 7.000 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 24 Sportarten gegeneinander an. Ziel der Organisatoren der Special Olympics in Berlin vom 17. bis 25. Juni 2023 ist es, ein internationales und buntes Fest des Sports zu organisieren. Das soll zu mehr Anerkennung und gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit geistiger Behinderung beitragen.

Unterschied Special Olympics und Paralympics

Special Olympics ist eine vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung. Die ersten Sommerspiele wurden 1968 ausgetragen. Die Paralympics sind die Olympischen Spiele für Sportlerinnen und Sportler mit Behinderung. Sie werden seit 1960 regelmäßig ausgetragen und sind seit 1992 organisatorisch mit den Olympischen Sommerspielen verbunden.