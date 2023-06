Rummenigge plaudert aus: Guerreiro kommt zum FC Bayern

"Wir haben mit Guerreiro und Laimer gute Spieler gekriegt", sagte der 67-Jährige Rummenigge am Rande des Champions-League-Finals in Istanbul zwischen Manchester City und Inter Mailand. Am bisherigen Dortmunder galt der FC Bayern bis dato als höchst interessiert. Der Vertrag des linken Außenbahnspielers beim BVB läuft aus. Der heute 29-Jährige war im Jahr 2016 mit Portugal Europameister geworden.

Torjägersuche hat "höchste Priorität"

Der frühere Klubboss Rummenigge, der nach der Entlassung von Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic in den Aufsichtsrat zurückgekehrt ist, verriet auch, dass ein Torjäger und die Verpflichtung eines neuen Sportdirektors oder Sportvorstands höchste Priorität genießen. Mit Robert Lewandowski, der im vergangenen Sommer zum FC Barcelona transferiert wurde, habe der FC Bayern "wettbewerbsübergreifend 50 Tore" pro Saison verkauft. Dementsprechend werde man "da etwas machen müssen".

Sportsdirektor mit Qualität und Empathie gefragt

Beim neuen sportlich Verantwortlichen gehe "Qualität über alles", so Rummenigge. Der Klub müsse zudem wieder "etwas mehr Empathie bekommen", der Begriff "Mia san Mia" werde für seinen Geschmack "manchmal etwas überstrapaziert". Wenn der Salihamidzic-Nachfolger gefunden sei, würden er und Ehrenpräsident Uli Hoeneß sich wieder "ein wenig zurückziehen", kündigte Rummenigge an.