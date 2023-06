Hachings Schwabl beschwört "Hexenkessel" gegen Cottbus

Cottbus-Trainer Wollitz "ein positiv Verrückter"

"Pele Wollitz ist ein absolut positiv Verrückter und wird sein Team noch einmal zu Höchstleistungen pushen." Das Duell an der Seitenlinie mit Hachings scheidendem Coach Sandro Wagner "wird interessant", prognostiziert Schwabl: "Wir werden sicher nicht auf Unentschieden spielen."

Der Holzkirchner, der seit über zehn Jahren die Geschicke des Münchener Vorstadtklubs leitet, geht ohne bestimmtes Gefühl in das Spiel am Sonntag. "Ich hatte auch am Mittwoch kein Gefühl. Ich hatte nur das Gefühl, dass wir dann (nach dem möglichen Aufstieg, Anm. d. Red.) pünktlich und sauber die Lizenz kriegen."