Unruhe beim FCN: Ultras positionieren sich gegen Grethlein

"Wir alle sind mit der Entwicklung unseres 1. FC Nürnberg seit der Relegation 2020 (90+6) nicht einverstanden. Auch die unglaubwürdige Aufarbeitung der vergangenen Saison zeigt uns, dass der Verein Veränderung mehr denn je braucht", ließen die FCN-Ultras per Mitteilung verkünden. Der bisherige Aufsichtsratschef Thomas Grethlein ist nach Meinung der Kurve dafür nicht mehr der richtige Mann, auch weil er an Sportchef Dieter Hecking festhält.

Raphael Schäfer soll in die Verantwortung

Stattdessen will die Fangruppierung nun einen Ex-Clubprofí dabei unterstützen, in die Verantwortung zu kommen: Raphael Schäfer. Der Kapitän der Pokalsiegermannschaft von 2007 soll es also richten.Der 44-Jährige habe "in Gesprächen mit seinen Visionen überzeugt" und sei ihr Kandidat für die Jahreshauptversammlung 2023. Thomas Grethlein habe man bereits mitgeteilt, dass man ihn nicht länger unterstützen werde.

Die Unzufriedenheit hat sich über die letzten Spielzeiten langsam aufgebaut. Seit dem Bundesligaabstieg in der Saison 2018/2019 gelang in der 2. Bundesliga nur in einer von vier Spielzeiten der Sprung auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte (Rang 8 in der Saison 2021/2022). Zuletzt spielte die Mannschaft trotz ambitionierter Saisonziele gegen den Abstieg.

Vorbehalte gegen Hecking

Dieter Hecking, der nach der Entlassung von Robert Klauß und Markus Weinzierl am Ende selbst noch einmal auf der Trainerbank Platz nahm, wird nicht mehr zugetraut, die Weichen für eine erfolgreichere sportliche Zukunft zu stellen. Lediglich eine schonungslose Saisonanalyse könnte diese Haltung wohl noch aufweichen. Nach dem am letzten Spieltag gesicherten Klassenerhalt beförderte Hecking seinen bisherigen Co-Trainer Cristian Fiél zum neuen Chefcoach. Nun steht die Kaderplanung für die neue Spielzeit an.