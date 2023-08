Remis gegen BVB II: Jahn im Glück, Nischalke im doppelten Pech

Jahn Regensburg bleibt auch am dritten Spieltag der 3. Liga ungeschlagen. Die Oberpfälzer trennten sich in einem umkämpften Spiel gegen Borussia Dortmund II 0:0. In den Schlussminuten wurde es noch einmal hektisch, vor allem der eingewechselte Jermain Nischalke sorgte für Schwung.