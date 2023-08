FC Ingolstadt mit Last-Minute-Niederlage bei Aufsteiger Münster

Der FC Ingolstadt kommt in der neuen Saison der 3. Liga nicht in Schwung. Im dritten Saisonspiel setzte es bereits die zweite Niederlage. Bei Aufsteiger Preußen Münster konnten die Oberbayern eine 1:0-Führung nicht ins Ziel retten. Münster siegte dank zweier Treffer kurz vor Schluss 3:1 und zog in der Tabelle am FCI vorbei.