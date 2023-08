Tabellenführer 1860 München strauchelt - Heimpleite gegen Lübeck

Greilinger-Eigentor bringt Lübeck ins Spiel

Julian Guttau brachte den TSV 1860 vor 15.000 Zuschauern in Führung zunächst in Führung. Ein Eigentor von Fabian Greilinger (25.) und ein Flachschuss von Lübecks Tarik Gözüsirin (31.) sorgten dann aber für den ersten Rückschlag der Saison bei den den Löwen, die das Spiel über weite Strecken kontrolliert hatten. Nach dominanter Münchner Anfangsphase nutzten die Lübecker einen kurzen Durchhänger der Hausherren und drehten die Partie innerhalb weniger Minuten.

Löwen aggressiv, aber ohne Torchancen

Nach dem Rückstand ging das Team von Trainer Maurizio Jacobacci wieder aggressiver in die Zweikämpfe und drückte die Gäste tief in deren Hälfte. Am Ende waren die meisten Angriffe aber zu ungenau. Für die Gäste aus Lübeck war es nach zuvor zwei Niederlagen der erste Saisonsieg.