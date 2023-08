Fehlende Trainerlizenz: Saftige Geldstrafe für Unterhaching

Nach dem Weggang von Aufstiegstrainer Sandro Wagner zum DFB hat Nachwuchstrainer Marc Unterberger die SpVgg Unterhaching übernommen. Problem nur: Der 34-Jährige besitzt nicht die für die 3. Liga erforderliche Profilizenz. Der DFB hat nun reagiert und die Hachinger für diesen Auflagenverstoß bestraft.

Der Verein muss eine Grundstrafe von 10.000 Euro zahlen, zudem kommen 3.500 Euro bei jedem Spiel hinzu, das Unterberger betreut. Laut DFB endet die Sanktion erst, wenn die Mannschaft von einem verantwortlichen Cheftrainer betreut wird, der entweder über die vorgesehene Pro-Lizenz verfügt oder mit dem Pro-Lizenz-Lehrgang begonnen hat.

Schwabl forderte DFB bereits vor Wochen zum Umdenken auf

Vor dem Saisonauftakt äußerte Präsident Manfred Schwabl schon seinen Unmut über die DFB-Regularien und forderte im BR24Sport-Interview, der Verband solle sich bewegen: "In Deutschland soll man ja nicht nur Spieler entwickeln, sondern auch junge Trainer", sagte der Präsident. Dass die nicht zugelassen werden können, "weil sie irgendwas nicht erfüllen, weil sie bisher nur Jugendmannschaften trainiert haben", hält er für falsch.

Sollte also Unterberger nicht mit dem Trainerlehrgang im Lauf der Saison anfangen, droht Unterhaching eine Strafe von bis zu 143.000 Euro. Aktuell ist nicht davon auszugehen, dass der Verein sich deswegen von dem Coach trennen will - in der 3. Liga haben die Hachinger vier Punkte aus zwei Spielen geholt, im DFB-Pokal gelang ihnen die Sensation gegen Bundesligisten FC Augsburg. Dieser Sieg brachte dem Verein 421.000 Euro - Geld, dass Haching für die Strafen gut gebrauchen kann. Der Bewerbungszeitraum für den Pro-Lizenz-Lehrgang 2024 läuft noch bis zum 27. August.