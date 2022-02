Olympia-Ticker: Freestyle-Skifahrerin Cakmakli im Finale

7.28 Uhr: US-Skirennläuferin Shiffrin hat letzte Chance auf Medaille verpasst

Skirennläuferin Mikaela Shiffrin hat auch die letzte Chance auf eine Einzelmedaille bei den Olympischen Spielen in Peking verpasst. In der Kombination schied die hoch favorisierte Amerikanerin und amtierende Weltmeisterin im Slalom nach nur zwölf Toren aus. Michelle Gisin aus der Schweiz wiederholte danach ihren Olympiasieg von 2018. Silber ging an Gisins Teamkollegin Wendy Holdener, Bronze an Federica Brignone aus Italien. Eine deutsche Läuferin war nicht am Start. Letzter Wettbewerb der Alpinen ist am Samstag das Team-Event.