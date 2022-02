Windlotterie: Deutsche Biathletinnen verpassen die Medaillen

Der Wind machte den deutschen Biathletinnen im Massenstartrennen über die 12,5 Kilometer einen Strich durch die Rechnung. Franziska Preuß lief nach vier Schießfehlern als starke Achte ins Ziel. Denise Herrmann verpasste fünf Scheiben und wurde 13., Vanessa Hinz (4 Fehler) kam auf Rang 15 und Vanessa Voigt (6) auf Platz 18.

"Ich bin sehr zufrieden", sagte Preuß. "Es war wirklich sehr schwierig." Für die 27-Jährige war es ein "versöhnliches Ende." Damen-Trainer Kristian Mehringer fand es "ein bisschen schade, dass der Wind so reingeblasen hat." Aber: "Die Beste hat gewonnen," sein Fazit im ZDF-Interview.

Auch die Medaillengewinnerinnen nicht fehlerfrei

Die Beste war Justine Braisaz-Bouchet, die mit 15,3 Sekunden Vorsprung vor Tiril Eckhoff und Marte Olsbu Röiseland (+34,9 Sek.) zu Gold lief. Die Französin hatte bei ihrem Olympiasieg wie die Norwegerinnen vier Scheiben verfehlt.

Strafrunden schon im ersten Schießen

Die 30 Starterinnen führte zunächst Denise Herrmann in entspanntem Tempo mit der Startnummer eins an. Nach dem ersten Schießen sortierte sich das Feld neu. Die Einzel-Olympiasiegerin musste wie Franziska Preuß und Vanessa Voigt in die Strafrunde. Nur Vanessa Hinz war ohne Fehler durchgekommen. An der Spitze ging ein Sextett mit Eckhoff und Olsbu Röiseland in die zweite Runde.

Eckhoff und Olsbu Röiseland in Topform

Die Norwegerinnen blieben trotz widriger Windbedingungen auch am zweiten Schießstopp fehlerfrei und zogen davon. Hinz traf ebenfalls alle Scheiben und schob sich auf Position fünf vor. Preuß und Herrmann mussten dagegen erneut 150, Voigt sogar 300 Extrameter laufen.

Windlotterie im Stehendanschlag

Stehend wurde es dann durch die Böen schwieriger mit den Scheiben. Röiseland kassierte wie Eckhoff zwei Strafrunden. Der souveräne Vorsprung von gut 20 Sekunden war dahin. Die Französin Justin Braisaz-Bouchet schloss zu Röiseland auf. Preuß und Herrmann verpassten erneut eine Scheibe, Hinz und Voigt zwei. Auf den Positionen 10,11,13 und 22 ging es für sie in die vierte Runde.

Braisaz-Bouchet setzte sich dann mit einem Fehler im letzten Schießen an die Spitze, gefolgt von den Norwegerinnen. Preuß hielt sich mit einem Fehler in den Top Ten. Herrmann und Hinz gingen nach den abschließenden zwei Strafrunden als 12. und 15. auf die Schlussrunde. Voigt war nach dem sechsten Fehler 19.. Am Ende reichte es für die Staffel-Bronzegewinnerinnen aber nicht mehr aufs Podest. Die Französin gewann souverän.