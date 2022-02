Kombinierer Frenzel: Banges Warten bis zum ersten Peking-Einsatz

Man stelle sich vor, es sind Olympische Spiele – und Eric Frenzel holt keine Medaille. Leider war man gezwungen, sich das vorzustellen. Ein Corona-positiver Test bedeutete zermürbende elf Tage Quarantäne in Peking. Der 33-jährige Sachse, der im oberpfälzischen Flossenbürg lebt, verpasste damit die Einzel-Wettbewerbe in der Nordischen Kombination. So gerne hätte er seine Sammlung erweitert. Bei seinen bisherigen drei Olympia-Teilnahmen gewann er das gesamte Sortiment von Bronze bis Gold, letzteres sogar drei Mal.

Leitwolf zurück für den Team-Wettbewerb

Jetzt hat Frenzel nur noch die Chance, mit der Staffel auf Medaillenjagd zu gehen. Am 14. Februar wurde er aus der Quarantäne entlassen, in letzter Sekunde schaffte er also den Sprung ins Team. Das kämpft am Donnerstag mit seinem langjährigen Anführer an der Spitze um den Olympiasieg.

"Ich bin froh, dass meine Reise hierher nicht ganz umsonst war", so Frenzel. Am Mittwoch durfte er erstmals auf der Olympia-Schanze trainieren, dort überzeugte er Hermann Weinbuch mit drei ordentlichen Sprüngen. "Es hat gut ausgesehen", sagte der Bundestrainer. Frenzel hatte sich in der Isolation so gut es ging in Form gehalten, das machte sich nun bezahlt.

Training auf wenigen Quadratmetern

"Ich war auf dem Ergometer, bin durchs Zimmer gelaufen und habe ein bisschen Yoga gemacht, um den Körper geschmeidig und fit zu halten", erzählte Frenzel. Körperlich ist er somit fit, das bestätigte auch Teamarzt Stefan Pecher. Und sportlich? "Eric hat die Kombination geprägt, er ist hier der Leitwolf", sagte DSV-Teammanager Horst Hüttel. "Wir sind alle froh, dass er wieder bei uns ist und ins Wettkampfgeschehen eingreifen kann."

Mister Zuverlässig bei Großveranstaltungen und im Weltcup

Noch erfolgreicher als bei Olympia war Frenzel bei Weltmeisterschaften, angefangen mit Silber 2009 in Liberec bis Silber und Bronze 2021 in Oberstdorf. Insgesamt holte er sieben Mal WM-Gold, ebenso oft Silber und drei Mal Bronze. Erfolgreich war er dabei in allen Disziplinen: Einzel, Team und Teamsprint.

Seine über viele Jahre extrem beständige Form schlägt sich nicht nur in einer beeindruckenden Erfolgsliste bei Olympia und Weltmeisterschaften nieder, sondern auch im Weltcup. Mit 43 Siegen in Einzelwettbewerben ist er einer der erfolgreichsten Kombinierer überhaupt. Von 2012/13 bis 2016/17 holte er fünf Mal hintereinander den Gesamtweltcup. Damit übertrumpfte er sogar die finnische Kombinierer-Legende Hannu Manninen. Außerdem gewann Frenzel vier Mal das Nordic Combined Triple, das renommierte Weltcup-Format in Seefeld.

Zuletzt eher Teamplayer

Frenzel holte allerdings seinen letzten Einzel-Weltcupsieg im März 2018. Der 33-Jährige gehört deshalb aktuell nicht mehr zu den absoluten Topfavoriten. So musste er innerhalb des DSV-Teams in dieser Saison Vinzenz Geiger den Vortritt lassen. Auch dem Österreicher Johannes Lamparter werden bessere Chancen eingeräumt, ganz zu schweigen vom norwegischen Überflieger Jarl Magnus Riiber.

Das hält Frenzel allerdings nicht davon ab, sich hohe Ziele zu stecken: "Das innerliche Ziel ist es natürlich, Medaillen zu gewinnen. Am liebsten würde ich ganz oben stehen", sagte er im Sportschau Olympiapodcast. In den Teamwettbewerben ist Frenzel aber allemal noch eine Bank, was auch der zweite Platz im Dezember 2021 in Lillehammer beweist.