Olympia 2022 - Hier wird es am Sonntag spannend

Der Höhepunkt des letzten Wettkampftages der Olympischen Winterspiele von Peking ist aus deutscher Sicht zweifellos der Viererbob-Wettbewerb der Männer. Zur Halbzeit sieht es deutlich nach einem Zweifach- aus, wenn nicht sogar einem Dreifacherfolg aus. Francesco Friedrich, Johannes Lochner und Christoph Hafer sind einmal mehr die Protagonisten. Im Unterschied zu den Bobpiloten blieben die deutschen Alpinen bislang ohne jede Medaille. Letzte Chance: das Teamevent. Eishockey-Fans dürfen natürlich nicht das Männer-Finale zwischen Finnland und Russland verpassen. Um 13 Uhr gehen die XXIV. Olympischen Spiele mit der Schlussfeier zu Ende.

Diese Medaillen werden vergeben

Ski Alpin: Teamevent

Am letzten Wettkampftag soll es um 2 Uhr morgens losgehen mit der letzten Chance der deutschen alpinen Ski-Mannschaft auf Edelmetall: dem Teamevent. Für den DSV sind nominiert: Linus Straßer (München), Alexander Schmid (Fischen im Allgäu), Julian Rauchfuss (Mindelheim), Lena Dürr (Germering), Emma Aicher (Mahlstetten) und Kira Weidle (Starnberg). Nach den vierten Plätzen von Dürr im Slalom und Weidle in der Abfahrt hofft das deutsche Team, dass es am Ende doch noch klappt mit einer Medaille. Die Favoriten kommen allerdings aus Österreich und den USA.

Curling: Finale Frauen

Schon um 2.05 Uhr geht's weiter mit dem Frauen-Finale im Curling. Großbritannien und Japan schieben und fegen um Gold und Silber.

Bob: 3. und 4. Lauf Viererbob

Wichtige Uhrzeit für alle Olympia-Frühaufsteher: 2.30 Uhr. Der dritte Lauf des Männer-Viererbob steht an. Es winkt ein historisches Medaillen-Double: Francesco Friedrich (Altenberg) und Johannes Lochner (Stuttgart) liegen nach zwei von vier Läufen mit fast gleicher Zeit vorn. Und weil Christoph Hafer (Bad Feilnbach) als Vierter nur 0,17 Sekunden hinter dem drittplatzierten Kanadier Justin Kripps liegt, ist in der Königsdisziplin wie schon im Zweier sogar ein Dreifachtriumph möglich - das gab es noch nie. Der entscheidende vierte Durchgang startet um 4.20 Uhr.

Langlauf: 30 km Frauen

Kurz vor dem Finallauf der Bobfahrer starten um 4 Uhr die Frauen den Langlauf-Massenstart über 30 km im Freistil. Topfavoritinnen sind Therese Johaug (NOR) und Natalia Neprjajewa (ROC). Für den DSV gehen Pia Fink (Münsingen), Victoria Carl (Zella-Mehlis) und Antonia Fräbel (Asbach) auf die Loipe.

Eishockey: Finale Männer

Die allerletzte Entscheidung der Olympischen Winterspiele in Peking ist das Eishockey-Finale der Männer. Ab 5.10 Uhr spielen Finnland und Titelverteidiger Russland um Gold und Silber.