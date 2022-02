Olympia-Ticker: Snowboard-Mixed-Team scheitert im Halbfinale

4 Uhr: Weber und Frenzel - Wenig Hoffnung auf Einzel-Start

Die Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Terence Weber müssen in Quarantäne bleiben und kommen womöglich in China gar nicht zum Einsatz. Die CT-Werte der beiden Athleten sind nach chinesischen Standards noch immer zu hoch. Am Dienstag starten die Nordischen Kombinierer von der Großschanze. Am Donnerstag steht der Team-Wettbewerb an.